據報，由8國跨黨派議員組成的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）致函杜嘉祺，表示匯豐未提供任何將許智峯及其家人賬戶凍結的法院命令或警方授權令的證據。匯豐發言人向《泰晤士報》表示無法對個別案件發表評論。

許智峯現時流亡海外，上月他於facebook稱接獲匯豐行政總裁祈耀年電郵解釋，引述祈耀年信中稱收到警方通知下有法律責任採取行動，凍結戶口一事無選擇，亦須遵從法律下某些保密責任，許稱不接受解釋。

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