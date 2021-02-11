恒指高開340點 銀娛、安踏破頂 貝康醫療升9% 快手升0.6%
文章日期：2021年2月8日 09:28
恒指今早高開340點或1.17%，報29629點，成交金額51億元；國指今早高開132點或1.15%，報11693點。恒生科技指數開市報9930點，升1.38%。
走勢上，企於10天線(29100.35點)之上，不過，10天線跌穿20天線(29129.44點)。
藍籌38隻升，4隻下跌，10隻無升跌。中生製藥（1177）升4.17%，報7.75元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌0.65%，報30.6元，是跌幅最大的藍籌。
雖然遭抖音起訴，但騰訊（0700）升2.05%，報748元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻65點；小米（1810）跌0.55%，報27.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
銀娛（0027）開市報68.5元，升2.7%；創52周高，見68.5元，安踏（2020）開市報145.2元，升2.47%；創上市新高，見145.2元。
蘇州貝康醫療（2170）今早上市，定價27.36元。開市報30元，升9.6%。
希望教育（1765）5億人幣收購江西省一本科學院。開市報3.08元，升3.35%。
長城汽車（2333）1月總銷量升73.2%至13.9萬輛。開市報24.55元，升5.59%。
快手（1024）超額配股權悉數行使，共集資478億。上周收市後獲納入MSCI。開市報301.8元，升0.6%。
正榮服務（6958）盈喜，料去年純利增逾55%。開市報4.52元，升0.66%。
Bossini（0592）獲入主李寧三個月 宣布供股最多近3億元。開市報0.415元，跌11.7%。
眾安國際（6060）料去年扭虧為盈。開市報51元，升6.47%。
新世界百貨中國（0825）發盈警，料中期轉虧。開市報1.1元，無升跌。
太古地產（1972）第四季港整體辦公樓租用率下跌3% 港商場零售額全跌。開市報22.25元，升0.67%。
電盈（0008）去年蝕10億，派末期息0.23元。開市報4.4元，跌0.45%。
世茂集團（0813）1月合約銷售按年升96%，合生升367%。開市報22.7元，升2.48%。
東風（0489）1月汽車銷量按年增22%。開市報7.92元，跌0.25%。
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