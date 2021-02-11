港股ADR升121點 北水明日休市 美期升逾0.3% 亞股向上
文章日期：2021年2月8日 08:45
美股向上，港股ADR升121點或0.41%，報29410點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.9%，折合報739.61元；阿里巴巴（9988）跌0.21%，折合報257.46元；小米（1810）跌0.07%，折合報27.18元；美團（3690）升0.82%，折合報404.69元；匯控（0005）跌0.57%，折合報41.46元；建行（0939）升0.24%，折合報5.95元。
北水最後今日南下，明日起休市至下周四(18日)。
美期向上，道期升0.36%，標期升0.41%，納期升0.39%。日股現升1.45%，韓股現跌0.27%，澳股現升0.68%。
今日焦點股份可留意：
蘇州貝康醫療（2170）今早上市，定價27.36元。
抖音訴騰訊（0700）壟斷糾紛案，北京法院受理。
國務院發布反壟斷指南，針對互聯網平台。留意一眾科企。
希望教育（1765）5億人幣收購江西省一本科學院。
長城汽車（2333）1月總銷量升73.2%至13.9萬輛。
快手（1024）超額配股權悉數行使，共集資478億。上周收市後獲納入MSCI。
正榮服務（6958）盈喜，料去年純利增逾55%。
Bossini（0592）獲入主李寧三個月 宣布供股最多近3億元。
眾安國際（6060）料去年扭虧為盈。
新世界百貨中國（0825）發盈警，料中期轉虧。
太古地產（1972）第四季港整體辦公樓租用率下跌3% 港商場零售額全跌。
電盈（0008）去年蝕10億，派末期息0.23元。
世茂集團（0813）1月合約銷售按年升96%，合生升367%。
東風（0489）1月汽車銷量按年增22%。
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