現代和起亞於公告指，收到多間不同公司有關自動駕駛電動車的合作要求，但目前並沒有任何最終決定，相關討論仍在初步階段。

彭博社引述知情人士指，蘋果與現代集團起亞汽車合作生產Apple Car的談判最近已經暫停，但和其他生產商的磋商仍在進行當中，蘋果對此拒絕置評。

報道指，蘋果不僅一向對開發項目保密，也一直強硬控制與供應商的關係，但現代集團上月初高調聲明和蘋果正進行商談，令蘋果頗為不滿。另一方面，據知情人士稱，另一原因是現代集團內部亦出現爭議，對於應該由現代還是起亞這兩個品牌來為蘋果生產汽車，集團存在分歧。

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