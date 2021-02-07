根據公告，目標學校截至2019年度全年未經審核純利錄得2083萬元，2020年度全年未經審核純利錄得2020萬元。截至去年年底，學校未經審核綜合資產總值為3.54億元，綜合資產淨值為3.39億元。目標公司去年除稅後未經審核純利則錄得264萬元。

公告指出，南昌大學共青學院於1985年成立，位於江西省共青城市，2002年改制後成為南昌大學二級學院。學院於2003年經教育部評估，確認為本科層次的獨立學院。於公告日期，學院擁有約7500名學生，並擁有位於共青城市的校區，校園面積636畝。

董事會表示，本次收購事項，是完成收購南昌影視傳播職業學院之後，公司於江西省的又一次重要布局，將可進一步拓展學校網絡及加大市場滲透率。同時，公司將通過高職與本科的產業聯動，以及學院與公司旗下其他院校之間的協同，改善辦學檔次，豐富專業設置，為當地輸送更多優質的高等教育資源。