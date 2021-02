匯豐指,由本月12日至26日間,將會向「智豐收」、PayMe for Business、公司Mastercard、商務「網上理財」用戶等提供優惠,總金額9800元。例如商務「網上理財」用戶成功登記及註冊PayMe for Business,並於首60天內透過PayMe for Business收取至少10筆付款,累計金額至少1, 000元,可獲668元PayMe for Business入賬額。