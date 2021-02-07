乘客上車時只須於一站式收費器，輕拍配備感應式支付功能的信用卡、流動電子錢包或掃瞄二維碼，即可進行付款。收費器發出提示響聲並顯示「歡迎乘搭」代表交易完成。跟現時八達通付款設定一樣，同一張信用卡或支付帳戶每次交易須相隔五分鐘。

惟乘客不能透過新支付方法，享有政府相關的補貼及優惠，包括政府公共交通費用補貼計劃、長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃 （兩元乘車優惠計劃）。

電子支付系統將於九巴39條路線試行，主要為行經尖沙咀碼頭及青沙公路轉車站的路線，並涵蓋部份假日路線，涉及500部巴士。九巴會陸續於相關巴士的車頭位置及電子路線顯示屏，加設「e度嘟」電子支付系統標誌，讓乘客預早選擇付款方式及準備付款工具。

中銀香港（2388）表示，由即日起為九巴「e度嘟」統提供「BoC Bill 綜合收款服務」，中銀信用卡（國際）有限公司副總經理伍愛施表示，電子支付在香港日趨普及，為了將電子支付拓展至生活消費層面，該行持續與不同商戶及機構合作，進一步推動無現金交易。

伍愛施稱，該行自去年5月底開始為全線龍運巴士的電子支付系統提供綜合收款服務，2020 年第4 季於龍運巴士的電子支付使用量較第3季上升近50%，反映乘客對新的電子支付方式日益接受。