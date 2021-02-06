總結全周，道指上升3.89%，標指上升4.65%，納指上漲6.01%，全面收復上周的跌幅。與美國經濟相關度較高，反映小型股表現的羅素2000指數上升7.7%，為去年6月初以來的最佳單周表現。有「恐慌指數」之稱的VIX指數全周下跌36.93%至20.87點，為近兩個月以來新低。

救市方案取得進展，市場預期方案可在未來數周在未有共和黨支持下通過。嘉信理財交易及衍生品副總裁Randy Frederick認為，股票已從過去3個月的波動時間快速回復，下周初期雖有小幅回調的訊號，但認為最壞的時間已經過去。

美股繼續公布業績，Pinterest（PINS）第四季扭虧為盈賺2.08億美元，收入按年急升76%至7.06億美元，昨日開市曾升一成創86.49美元新高，收市仍升5.29%至81.96美元。福特汽車（F）第四季每股虧損為0.7美元，多於市場預期，不過該行宣布在2025年前將投資220億美元研究電動車，是以往公布的金額兩倍，股價收市企穩升1.23%。

遊戲股動視暴雪（ATVI）第四季收入升21.5%至24.13億美元，淨利潤微跌3%，昨日上升9.64%。不過周四收市後公布業績的遊戲服務商Unity（U），廣告收入將受蘋果新私隱政策影響，股價昨急跌14.13%。

恒指夜期上升0.25%至29340點，高水51點，ADR港股比例指數收報29410點，上升0.42%。油價連升四日至57.08美元，三桶油ADR造好，中石化（386）ADR折合3.81港元，較港股收市上升1.1%。