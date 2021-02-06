當地政府要求大型企業須出讓一定比例的股權，由黑人與少數族裔持有，藉此消除經濟不平等。同時，可口可樂出售部分權益，是要滿足當地政府在2016年批准可口可樂收購前合夥人SABMiller權益的條件。

可口可樂南非裝瓶公司表示，黑人股東將持有20%權益，僱員持有15%權益，但沒有提及交易細節。可口可樂南非裝瓶公司是非洲最大飲料集團之一，佔據可口可樂在非洲市場銷售額的四成。

另外，美國第二大石油企業雪佛龍（Chevron）計劃私有化能源管道營運企業Noble Midstream，交易估值為11.3億美元（約88.14億港元）。

雪佛龍去年10月以41億美元私有化能源企業Noble Energy，當時已取得Noble Midstream近63%股權。Noble Energy是Noble Midstream的管理方。雪佛龍將以每股12.47美元作價，收購餘下的Noble Midstream股份，作價與Noble Midstream周四（4日）收市價相若。