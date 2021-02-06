其中，瑞士央行最大持倉股份為蘋果，持有6480萬股，較第三季減少290萬股，佔資產比例6.1%，市值86億美元；另持有微軟2740萬股，按季減少88.94萬股；持有亞馬遜161萬股，按季減4.25萬股。

瑞士央行亦持有13萬股近期被散戶追捧的GameStop（GME），市值近250萬美元。縱觀去年第四季，瑞士央行增持了501隻股票，包括對拼多多A股增持39%至超過93.61萬份ADR；對蔚來汽車A股增持36%至303萬份ADR；另外減持了894隻股票，其中減持阿里巴巴（9988）1.9%至470萬份ADR；亦減持輝達及英特爾。另外清倉了64隻股票。

另據Sensor Tower商店情報數據顯示，在近期散戶對決華爾街事件中，散戶投資者常用的社交應用程式Reddit，1月全球下載量達到660萬，按年大增1.3倍，同時1月美國月活用戶人數（MAU）也按年增長54%。

而繼GME及白銀股後，路透社報道指，Reddit和Twitter正追捧一些小型中國教育股，這些公司的市面流通股票較少，不過論到散戶熱情，仍遠不及對GameStop的狂熱。