動用公司資金抽新股 邱達根禁任董事4年惟6公司例外
文章日期：2021年2月5日 19:26
亞視前老闆邱德根幼子邱達根，於2007年擔任遠東控股（0036）行政總裁期間，將公司6100萬元資金轉至父親戶口抽新股，2012年雖然打甩詐騙罪，但2018年被證監會入稟申請取消擔任公司董事資格。高等法院今對邱達根頒下4年取消資格令，不過接納邱達根申請，批准他留任香港資訊科技聯會、醫管局，以及荔園等6間公司董事或參與管理。
根據判辭內容，邱達根在2007年將公司約6100萬元轉入時任主席邱德根銀行戶口，先後用於認購中糧控股（已私有化）、碧桂園（2007）及SOHO中國（0410）三隻新股，其中在認購中糧及碧桂園時，都只保留一手股份，其餘股份轉歸公司名下，但至認購SOHO中國時獲發67萬股股份，則只將當中20萬股交予遠東控股，其餘都撥入個人名下。
法官指出，邱達根對公司負有責任，同時與父親有利害關係，上述做法是把自己置身於利益衝突。而時任財務總監呂鴻光容許款項在缺乏保證下留在邱德根戶口，亦令公司面對不必要的風險。不過法官指案情不算非常嚴重，涉款並非用於自肥，公司沒有實際損失，誤導性披露亦是由董事局共同作出並通過審計。
取消資格令最長可達15年。法官考慮案情、事隔多年、答辯人（邱達根及呂鴻光）與證監會合作等因素，決定採納雙方同意的4年和3年命令。