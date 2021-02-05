根據判辭內容，邱達根在2007年將公司約6100萬元轉入時任主席邱德根銀行戶口，先後用於認購中糧控股（已私有化）、碧桂園（2007）及SOHO中國（0410）三隻新股，其中在認購中糧及碧桂園時，都只保留一手股份，其餘股份轉歸公司名下，但至認購SOHO中國時獲發67萬股股份，則只將當中20萬股交予遠東控股，其餘都撥入個人名下。

法官指出，邱達根對公司負有責任，同時與父親有利害關係，上述做法是把自己置身於利益衝突。而時任財務總監呂鴻光容許款項在缺乏保證下留在邱德根戶口，亦令公司面對不必要的風險。不過法官指案情不算非常嚴重，涉款並非用於自肥，公司沒有實際損失，誤導性披露亦是由董事局共同作出並通過審計。

取消資格令最長可達15年。法官考慮案情、事隔多年、答辯人（邱達根及呂鴻光）與證監會合作等因素，決定採納雙方同意的4年和3年命令。