今日稍早德勤則發聲明回應，指公司先前收到一名員工通過內部渠道報告的相關事項，並已對此展開全面調查。德勤稱，未發現任何證據影響公司審計工作的充分性，認為相關審計工作支持所開出的審計意見。

內地網傳一份署名「YW」、自稱德勤北京分所前員工所撰寫的長達55頁舉報文件。作者「YW」指控德勤中國北京分所於涉及4家公司的核數中，出現10處不合理情況，涉及公司包括紐交所掛牌的教育股紅黃藍，以及本港上市的中外運（0598）、博奇環保（2377）。

其中，作者「YW」指控自身參與的中外運子公司在核數過程中多次「放飛機」，作者因不願跟隨，多次遭到同事羞辱，於績效評定中取得最低分，更遭到高級經理篡改項目評分。而其同事舉報的紅黃藍，更疑似出現德勤負責人收受公司利益、掩蓋核數問題的嚴重情況。

事件與內地社交媒體引發熱烈討論，有用戶評論指，「這事太常見了，不放飛機，活幹不完」。但亦有用戶指，「放飛機和主動篡改憑證、偽造證據是有分別的」。有用戶則批評審計行業問題，指「這種問題的關鍵是審計費由公司掏，掏錢的是爺」。

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