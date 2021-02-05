太古地產：第四季港整體辦公樓租用率下跌3% 港商場零售額全跌
文章日期：2021年2月5日 17:56
太古地產（1972）公布去年12月底止第四季數據，香港整體辦公樓租用率由去年同期的99%降至96%，而香港零售物業方面，僅太古城中心出租率保持100%，不過零售銷售額則跌17.6%。香港出租率唯一上升的是東薈城名店倉，而內地則是廣州太古滙。內地零售物業租用率雖然普遍向下，但部分物業零售銷售額錄得增長。
香港辦公樓物業方面，太古廣場租用率由98%降至95%，租金上調2%；太古坊租用率由99%降至98%，租金上調12%，最新市值租金為每呎港元110–125(太古廣場一座 / 二座)及100元(太古廣場三座)，最新市值租金為每呎港元40中位至50中位；港島東中心及太古坊一座保持100%租用率，租金上調11%，最新市值租金為每呎港元50中位至70低位。
香港零售物業方面，太古廣場購物商場租用率由100%降至96%，零售銷售額全年計跌31%；太古城中心租用率保持100%，零售銷售額全年計跌17.6%；東薈城名店倉租用率上升，由98%升至99%，零售銷售額全年計跌16.1%。
內地辦公樓物業租用率全線下跌，太古滙辦公樓由97%降至95%；頤堤港一座由76%降至70%；香港興業中心一座及二座由99%降至97%。
內地零售物業租用率雖然普遍向下，但部分物業零售銷售額錄得增長。
三里屯太古里，租用率由100%降至99%，零售銷售額下跌18.2%；廣州太古滙，租用率由99%升至100%，零售銷售額上升36%；頤堤港，租用率由100%降至98%，零售銷售額下跌11.7%；成都遠洋太古里，租用率由97%降至95%，零售銷售額上升6.2%；上海興業太古滙，租用率由98%降至95%，零售銷售額上升15%。
美國佛羅里達州邁阿密市租用率由90%升至95%，但零售銷售額則跌43.1%。
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