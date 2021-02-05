電盈去年蝕10億 派末期息0.23元
文章日期：2021年2月5日 17:55
電盈（0008）收市後公布去年業績，受免費電視及OTT業務投資所產生的較高攤銷費用、盈大地產就二世古花園柏悅酒店減值撥備，以及部份其他非核心投資的公平價值變動及為舊資訊科技平台作出的撇銷，去年錄得10.2億元虧損，2019年則賺6.81億元。公司決定派末期息0.23元，與2019年相同。
期內，電盈綜合收益年增1%至380.46億元。當中香港電訊（6823）總收益323.87億元，按年少2%；Now TV業務收益按年減6%至25.12億元；OTT業務收益則年增11%至11.87億元；而免費電視及相關業務收益增22%至3.17億元，主要受惠於收視持續上升，推動ViuTV的廣告收益增近三成。另外，受惠於日本北海道的品牌住宅銷售，盈大地產（0432）去年收益18.43億元，按年增82%。
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