港交所主席史美倫表示，歡迎梁頴宇被任命為董事會成員，梁在創投基金、創新、生物技術和醫療康健，以至中國內地投資市場等領域均極具識見，有助港交所的未來發展。她又表示，代表香港交易所，感謝馮婉眉過去6年作出的重要貢獻。

梁頴宇為太平紳士、內地私募啟明創投主管合伙人，現時同時為再鼎醫藥（9688）、啟明醫械（2500）、康希諾生物（6185）三家在港上市公司的非執董，並為甘李藥業的非執董。她亦為創科局旗下創新、科技及再工業化委員會的成員。梁頴宇為美國康奈爾大學理學學士，美國史丹福大學工商管理碩士。

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