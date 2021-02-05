德勤回應舉報信：全面調查後未見證據影響審計工作充分性
文章日期：2021年2月5日 16:47
四大會計師行之一的德勤今日身陷舉報信風波，事件更引起官媒注意。德勤中國下午發聲明回應指，注意到目前在社交媒體平台上流傳有關德勤北京在2016年和2017年個別審計項目的若干質疑。德勤表示，公司先前收到一名員工通過內部渠道報告的相關事項，並已對此展開全面調查，未發現任何證據影響公司審計工作的充分性。德勤得出結論指，「相關審計工作支持我們的審計意見」。
德勤聲明續指，會對收到的任何質疑進行調查，公司始終視審計質量為首要使命和業務基石，致力於維護審計質量的最高標準，履行服務公共利益的責任。德勤表示，鼓勵員工就可能存在的問題通過保密專線發聲，會嚴肅對待所有投訴，並由獨立的專家團隊進行調查。
德勤最後指出，對於傳播德勤相關虛假資訊的行為，將保留採取法律行動的權利。
昨夜起內地網傳一份署名「YW」、自稱德勤北京分所前員工所撰寫的長達55頁舉報文件，作者指控德勤中國北京分所涉及4家公司的核數中，多次出現不合理情況，包括紐交所掛牌的教育股紅黃藍，以及本港上市的中外運（0598）、博奇環保（2377）。其中，作者指控自身參與的中外運子公司核數多次「放飛機」，而其同事舉報的紅黃藍，更疑似出現德勤負責人收受公司利益、掩蓋核數問題的嚴重情況。
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