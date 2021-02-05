德勤聲明續指，會對收到的任何質疑進行調查，公司始終視審計質量為首要使命和業務基石，致力於維護審計質量的最高標準，履行服務公共利益的責任。德勤表示，鼓勵員工就可能存在的問題通過保密專線發聲，會嚴肅對待所有投訴，並由獨立的專家團隊進行調查。

德勤最後指出，對於傳播德勤相關虛假資訊的行為，將保留採取法律行動的權利。

昨夜起內地網傳一份署名「YW」、自稱德勤北京分所前員工所撰寫的長達55頁舉報文件，作者指控德勤中國北京分所涉及4家公司的核數中，多次出現不合理情況，包括紐交所掛牌的教育股紅黃藍，以及本港上市的中外運（0598）、博奇環保（2377）。其中，作者指控自身參與的中外運子公司核數多次「放飛機」，而其同事舉報的紅黃藍，更疑似出現德勤負責人收受公司利益、掩蓋核數問題的嚴重情況。

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