恒指升175點 重上10天線 快手升160% 恒指本周累升3.5%
文章日期：2021年2月5日 16:30
下周二北水暫停，恒指今早高開191點後反覆上落，收市升175點，陰陽燭呈十字星待變，市場聚焦於新上市的快手（1024），以375億元成交進佔成交榜首。撇除該隻科技股突出的表現，科指今日跑輸大市，舊經濟股表現亦較佳。
恒指收市升175點或0.6%，報29288點，收於10天線(29153.35點)之上。成交金額2393億元，較上日減少0.17%；國指跌2點或0.02%，報11561點。恒生科技指數收報9795點，跌1.03%。
藍籌30隻升，21隻下跌，1隻無升跌。銀娛（0027）創52周高，見68.25元，收報66.7元，升6.29%，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌2.75%，收報8.14元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.2%，收報100元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；阿里巴巴（9988）跌1.6%，收報258元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。較早前，路透報道螞蟻擬剝離消費信貸數據業務，有望2年內上市。
焦點股快手，今早曾升最多2倍，高見345元，全日升160%，守住300元關。另外，今日上市的健倍苗苗（2161）亦保持上升，收市報2.16元，較定價1.2元，升80%。
北水南下合計淨流入81.68億元，較上日增加110.97%，連續第33日流入，累計流入4034.05億元。南水北上合計淨流入83.93億元人民幣，較上日增加23.96%，連續第6日流入，累計流入278.59億元。
本周表現
恒指本周累升3.55%或1004點，升幅是2020年11月06日後最大，當時收市升幅為6.66%；本周表現最佳的是銀娛（0027），累升13.43%，其次為美團（3690）及申洲國際（2313），分別升12.81%及12.49%。而表現最差的是小米（1810），累跌6.84%，其次為百威（1876）及恒安（1044），分別跌6.14%及3.23%。
國指本周累升3.15%或352點，升幅是2021年1月22日後最大，當時收市升幅為3.15%；本周表現最佳的是海底撈（6862），累升21.04%，其次為中國太保（2601）及美團（3690），分別升14.48%及12.81%。而表現最差的是中芯國際（0981），累跌7.75%，其次為小米（1810）及龍湖集團（0960），分別跌6.84%及5.92%。
科指本周累升4.67%或437點，升幅是2021年1月22日後最大，當時收市升幅為11.28%；本周表現最佳的是心動公司（2400），累升38.73%，其次為金山（3888）及貓眼娛樂（1896），分別升17.75%及16.95%。而表現最差的是新東方在綫（1797），累跌8.94%，其次為中芯（0981）及小米（1810），分別跌7.75%及6.84%。
今日個股表現
小米（1810）推四曲瀑布屏概念機，四周邊框全消失。收報27.2元，跌1.27%。
龍光集團（3380）1月銷售額增1.6倍。收報11.68元，跌0.51%。
電訊盈科（0008）今日公布業績，收報4.42元，升0.22%。
永利澳門（1128）第四季轉盈為虧，收報13.18元，升4.27%。
長建（1038）電能（0006）收購加拿大風電項目。長建收報41.85元，跌0.24%；電能實業收報41.5元，跌0.72%。
先施（0244）賣盤生枝節，馬景煊反口拒向公司贈2.6億元。收報0.33元，跌1.49%。
中芯（0981）上季多賺2倍，料今年成熟產能滿載。收報24.4元，跌10.6%。
中海外（0688）上月賣樓收入增33% 雅居樂1月賣樓金額增逾倍。中海外收報17.9元，升1.36%。
新城悅（1755）發盈喜 料去年淨利潤增至少50%。收報18.72元，跌1.99%。
中海油（0883）料今年淨產量最多增5.1%。收報8.52元，升0.83%。
香港電訊（6823）去年多賺2% 派末期息40.97仙。收報10.46元，升0.77%。
百勝中國（9987）首季銷售受壓 將加強促銷活動。收報431元，跌1.59%。
破頂股
多隻藍籌股破頂，包括，美團（3690）創上市新高，見415.6元，收報401.4元，升0.1%；安踏（2020）創上市新高，見144.4元，收報141.7元，升2.76%；申洲國際（2313）創上市新高，見178.8元，收報171.1元，升2.46%。
科技股破頂，包括，心動公司（2400）創上市新高，見98.85元，收報92.05元，升10.77%；金山軟件（3888）創上市新高，見72.7元，收報70.65元，升3.06%；金蝶（0268）創上市新高，見35.85元，收報34.55元，升3.44%；IGG（0799）創52周高，見14.22元，收報13.38元，升2.61%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.26元，收報0.22元，升4.76%；飛魚科技（1022）創52周高，見0.44元，收報0.345元，升73.37%。
醫療醫藥股破頂，包括，康希諾生物（6185）創上市新高，見335.6元，收報335.2元，升11.36%；錦欣生殖（1951）創上市新高，見20.6元，收報19.4元，升3.97%；山東新華製藥股份（0719）創52周高，見5.05元，收報5元，升1.42%。
內需股破頂，包括，恒大汽車（0708）創上市新高，見54.7元，收報53.05元，升1.05%；海底撈（6862）創上市新高，見82.15元，收報79.1元，升2.93%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見23.15元，收報22.6元，升7.62%。
其他破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見133.9元，收報131元，升2.75%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見5.9元，收報5.79元，升3.21%；招商銀行（3968）創上市新高，見64.4元，收報63.3元，升1.93%；高偉電子（1415）創52周高，見7元，收報6.25元，升6.66%；信利國際（0732）創52周高，見1.83元，收報1.78元，升8.54%；暢捷通（1588）創52周高，見31.75元，收報30元，升7.91%；高陽科技（0818）創52周高，見2.33元，收報2.24元，升14.87%。
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