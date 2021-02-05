於紅黃藍項目中，作者代匿名同事舉報，稱於2016年度審計中發現，紅黃藍旗下培訓學校的管理費，實際是報銷高層及董事長子女的海外消費，包括出國購物、創始人之子個人消費、高爾夫費用等。該同事稱，德勤合伙人一年前已發現問題，但卻未有就項目進行測試，審計僅是流於表面。另一方面，該同事亦指控，紅黃藍項目的德勤合伙人單莉莉收受價值數萬元人幣的美容卡，而公司則希望德勤幫忙掩蓋核數中的問題。

博奇環保方面，同樣為作者代匿名同事舉報，涉及該公司2016年度審計。有同事稱，於山西陽城進行存貨盤點時，發現大量庫存已達到減值標準，惟經理拒絕接納建議，僅派另一同事再度盤點，以得出存貨無異常的報告，最終未有就貨品進行減值撥備。

而「YW」自身經歷，則主要涉及中外運旗下山東子公司核數過程中多次「放飛機」行為。於中港核數界，核數師常以「放飛機」指代編撰未經核實的信息，以完成核數任務的行為。根據舉報文件，其作者「YW」因抽查憑證（抽憑）等過程中不願「放飛機」，而多次遭到同事羞辱，於績效評定中取得最低分，更有一名高級經理篡改作者的其他項目評分，最終令作者聲譽遭毀。

根據文件，作者已將舉報內容上交德勤管理層及聲譽與綜合風險管理部（RRG），惟作者指控，「（高層及部門）在事件舉報后對本人內部申請轉部門、轉組等實施阻攔和報復，并多次對非涉事部門及人員透露事件細節」。作者最後稱，「更多其他未披露舉報事件將視情況在后續版本中披露」，暗示更多舉報內容或陸續有來。此外，文中涉及的部分問題，作者指均已向中證監舉報。

根據文件，其中兩名被指控行為不當、現時仍在職的德勤合伙人分別為單莉莉，於德勤官網顯示頭銜為德勤北京辦公室審計部合伙人；以及張哲，於德勤官網暫未能見到相關資料。

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