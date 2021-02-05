【有片：選股王】短線可吸蒙牛博回升
文章日期：2021年2月5日 12:21
恒指升152點，收報29265點，成交金額1435億元。納指標普500指數創新高，港股向好，恒指最高升至29495點，之後回順。中芯（0981）績後下跌6.6%，阿里（9988）也下跌1.7%，拖累恒科指走低。
快手（1024）首日掛牌，股價升164%，但今早走勢呈高開低走。其實大家都不知怎樣去估值，但由於貨源歸邊，又因市值巨大會被快速納入各主要指數，市場有此憧憬大家都追，導致升幅頗為驚人。但坦白說，快手的用戶數增速很慢，總量也只及抖音的一半，永遠注定是老二，市值應否過萬億會有爭議。有貨可能趁高沽為佳，待散戶股份轉手、股價做了底後，才可能有較佳表現。
今早較搶眼的是濠賭股，在基數效應下，澳門賭收入按年計會持續改善，利好投資氣氛。但要留意，實際上經營還是很慘淡，格局還是低買高沽，並非長線博復蘇的階段。內銀股也向好，招行（3968）、郵儲行（1658）均升2.5%。餐飲股向好，海底撈（6862）升4%站上80元。
短線可吸蒙牛（2319）博回升。蒙牛業務穩定增長，股價中長期反覆上揚，每次回到通道底位便再次回升。近期資金都流向高啤打值股份，蒙牛也被受冷落，但在通底部守得很穩，沒有很強下拉力，也一直在50天線之上。今早股價嘗試回升，可趁低吸博短線回試頂部50.4元。
張兆聰
明報首席評論員
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