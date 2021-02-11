科指跑輸恒指 恒指半日升152點 快手升164% 健倍苗苗升109%
文章日期：2021年2月5日 12:14
假期前夕，北水雖仍流入，不過早前熱炒的科技行業向，科指跑輸恒指，小米（1810）續跌，而美團（3690）亦創上市新高回吐。恒指高開191點後，早段最多曾升382點，臨近半日收市，升幅曾收窄至70點。兩隻新股均倍升。
恒指半日升152點或0.52%，報29265點，升穿10天線(29151.07點)，半日成交金額1435億元；國指升18點或0.16%，報11582點。恒生科技指數收報9866點，跌0.31%。
藍籌29隻升，22隻下跌，1隻無升跌。銀娛（0027）創52周高，見68.25元，收市升5.74%，收報66.35元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.28%，收報99.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點。
小米（1810）澄清有關部分內地行貨機無法安裝GMS後，半日仍跌3.81%，收報26.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。
北水南下合計淨流入51.66億元，較上日全日增加33.43%。南水北上合計淨流入37.24億元人民幣。
多隻藍籌創新高，包括美團（3690）創上市新高，見415.6元，收報399.8元，跌0.3%；申洲國際（2313）創上市新高，見178.8元，收報174.9元，升4.73%。
電訊盈科（0008）公布業績。半日收4.41元，無升跌。
快手（1024）上市，定價115元，半日曾高見345元，升200%，半日收報303.6元，升164%。健倍苗苗（2161）上市，定價1.2元，半日收報2.51元，升109.1%。
永利澳門（1128）第四季轉盈為虧，收報13.32元，升5.38%。
阿里巴巴（9988）公布，50億美元優先無抵押債券定價。路透：螞蟻擬剝離消費信貸數據業務 有望2年內上市。收報257.6元，跌1.75%。
長建（1038）電能（0006）收購加拿大風電項目。長建收報41.6元，跌0.83%；電能實業收報41.55元，跌0.6%。
先施（0244）賣盤生枝節，馬景煊反口拒向公司贈2.6億元。半日收報0.335元，無升跌。
中芯（0981）上季多賺2倍，料今年成熟產能滿載。收報25.5元，跌6.59%。
中海外（0688）上月賣樓收入增33% 雅居樂1月賣樓金額增逾倍。收報17.66元，無升跌。
新城悅（1755）發盈喜 料去年淨利潤增至少50%。收報18.42元，跌3.56%。
中海油（0883）料今年淨產量最多增5.1%。收報8.65元，升2.37%。
香港電訊（6823）去年多賺2% 派末期息40.97仙。半日收報10.4元，升0.19%。
百勝中國（9987）首季銷售受壓 將加強促銷活動。半日收報434.6元，跌0.77%。
部分科技股破頂，包括，心動公司（2400）創上市新高，見98.85元，收報95.25元，升14.62%；金山軟件（3888）創上市新高，見72.7元，收報71.4元，升4.16%；金蝶（0268）創上市新高，見35.85元，收報34.55元，升3.44%；IGG（0799）創52周高，見14.22元，收報13.86元，升6.29%；飛魚科技（1022）創52周高，見0.44元，收報0.415元，升108.54%。
醫藥醫療股破頂，包括，康希諾生物（6185）創上市新高，見332.4元，收報327元，升8.64%；錦欣生殖（1951）創上市新高，見20.6元，收報19.74元，升5.79%；山東新華製藥股份（0719）創52周高，見5.01元，收報4.96元，升0.61%。
內需股破頂，包括，海底撈（6862）創上市新高，見82.15元，收報80元，升4.1%；呷哺呷哺（0520）創上市新高，見22.8元，收報22.6元，升7.62%。
其他破頂股，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見133.9元，收報131.1元，升2.82%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見5.9元，收報5.75元，升2.5%；招商銀行（3968）創上市新高，見64.4元，收報63.65元，升2.5%；高偉電子（1415）創52周高，見7元，收報6.24元，升6.48%；信利國際（0732）創52周高，見1.83元，收報1.77元，升7.93%；暢捷通（1588）創52周高，見27.95元，收報27.5元，跌1.08%；高陽科技（0818）創52周高，見2.33元，收報2.17元，升11.28%；自動系統（0771）創52周高，見2.3元，收報2.14元，升4.9%。
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