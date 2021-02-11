港元現報7.7527元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.753元，亦曾升值最多3點子，報7.7525元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.06點子至0.0392%；1星期HIBOR跌1.42點子至0.07714%；2星期HIBOR跌0.29點子至0.10357%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.3點子至0.23536%；6個月期HIBOR跌0.16點子至0.46821%；12個月期HIBOR跌0.16點子至0.62214%。

美元指數現報91.58升值0.051點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.11325%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0219%，連續3日收窄，利差是2021年1月27日後最低，當日差距為0.0213%。

對上一次連續3日收窄，是2021年1月13日，當日利差報-0.0033%。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

【專欄】13959：減辣的等待

中芯：實體清單下無客戶選擇離開 汽車芯片短缺對公司影響微

傳順豐控股入股嘉里物流 齊齊停牌

快手在港首掛 A股相關概念股揚 萬潤科技漲停

恒指今早高開191點 快手升193.9%

貝康醫療IPO上限定價 超購402倍 一手中籤率10%

港股ADR升107點 快手上市

永利澳門：轉盈為虧蝕1.44億美元

阿里：50億美元優先無抵押債券定價

長建、電能收購加拿大風電項目 長江集團：期望投資更多可再生能源

道指升332點連升4日 標指、納指齊創新高 GameStop跌41%

張兆聰：資金增持舊經濟 短炒留意濠賭股

劉思明：醫藥股走勢迥異 康哲調整可吸