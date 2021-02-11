港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日
文章日期：2021年2月5日 11:20
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.17點子至0.13518%。對上一次連跌3日是2021年1月13日，當日拆息報0.12321%。
港元現報7.7527元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.753元，亦曾升值最多3點子，報7.7525元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.06點子至0.0392%；1星期HIBOR跌1.42點子至0.07714%；2星期HIBOR跌0.29點子至0.10357%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.3點子至0.23536%；6個月期HIBOR跌0.16點子至0.46821%；12個月期HIBOR跌0.16點子至0.62214%。
美元指數現報91.58升值0.051點或0.06%。
美元1個月期LIBOR報0.11325%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0219%，連續3日收窄，利差是2021年1月27日後最低，當日差距為0.0213%。
對上一次連續3日收窄，是2021年1月13日，當日利差報-0.0033%。
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