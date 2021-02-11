13959，就是已卸任的美國前總統特朗普，去年11月所簽署的行政命令編號。命令禁止美國人或美國資金，投資在與中國軍方有關的企業。這份名單，相信後來同業們普遍已背得滾瓜爛熟，最大的幾隻有中移動（0941）、聯通（0762）、中電信（0728），還有後來加上去的中海油（0883）、中芯（0981）和小米（1810）。說實在，當初見到這份名單，包括筆者在內，行家們只是預示到相關股份的股價會跌，沒想到後續會牽連這麼多。

美籍或美資客戶需要平倉，這是理解的，不過要識別未必是難事，特別是金融機構為客戶開戶時，在現時極嚴謹的監管下，很難沒有做好KYC工作，就算你不做，Compliance部門也會逼你做，畢竟做不成生意是Sales的事，但犯了禁卻是Compliance的事，不想「孭鑊」，也自然壓得越緊。然而撇開美資客戶不說，其他客戶呢？根據過往經驗，美國制裁通常也會被金融機構歸類為最高級別的制裁，就算未必「關事」，本著「有殺錯無放過」的心態，Control Room也會叫大家最好不要犯禁，從嚴總比從鬆好，否則真的有事發生，倒不是一兩個員工能承擔得起。正因如此，攻防戰展開。

「我哋以往通常都係跟美國嘅，我唔相信今次有例外。」甚麼都Ban，從來都是Compliance的殺手鐧，不做不錯，不批准肯定沒錯，但這卻與希望跑多些數、年尾分多些B仔的前綫同事立場大相逕庭。「如果客戶唔係美國人，我睇唔到點解唔可以Trade。唔係樣樣跟美國就一定啱，我哋聽講其他歐資行，無諗過會龜縮唔再Cover呢幾隻股份嘅Deal喎。」行政禁令這回事，對本港Compliance來說還是比較新穎，如何解讀，或許未必單從字面就能參透。「我嘅意見係跟美國，但如果Business呢邊堅持唔認同，不如你哋徵詢External更精通美國法律嘅專家意見啦。」美其名是找專家，實際上是不想「孭飛」，如此具爭議性的議題，最好由其他人負責，而更諷刺性的是，找第三方律師的費用，Cost Center最後只會計在前綫身上。

歐資、澳資、日資投行尚且可以找精於美國法律的律師來給予獨立意見，但美資行卻首當其衝，給行政命令打了一記悶棍。不能持倉事小，不能交易事大，更何況後來連指數基金、衍生產品也涵蓋在內，美資行不禁要嘆一句：「拿起石頭砸自己的腳」，不是別人，而是自己人。說到冒險精神，美資行從來都是先鋒。當歐資行Compliance恐慌到明明自己不是美國人，也想冒充去當美國人；美國人卻反其道竹行，想盡方法，撇開與美國的關係，為的，當然是每年每張枱可帶來的幾十、甚至過百球美金的生意。

美資行當然是美國籍，理應受到行政命令所涵蓋，但是美資行旗下在其他國家註冊的子公司或Entity呢？有法律意見似乎認為不是，於是，有美資行在禁令生效後，立即偃旗息鼓，撇脫地割斷與名單上股份的交集；但亦有美資行如常運作，令用其非美籍子公司的身份，繼續接生意。Entity這個字，在法律上可圈可點，畢竟美資行旗下的非美籍Entity，是否真的不受命令影響，只是法律意見如此說；若果華府真的走來挑戰，相信又是一次激烈的法律觀點攻防戰，當然，拜登上場後，行內普遍不覺得華府會無端挑起事端，來捉美資行自己友的痛腳。

說到不認美國人， 盈富基金（2800）不作他人想。當外資投行11月尾已開始尋求法律意見時，很難想像，管理資產規模達1,000億的盈富基金，竟然到行政命令生效前的最後時刻，其管理人、美資道富環球才衝出來說不再投資受制裁股份，再在短時間內逆轉決定，原因竟然是發現自己可以不認作美國人！有被13959折磨了逾兩個月的行家說，依表面證據看，道富可能遲鈍得從來沒想過行政命令會關自己事，後知後覺到禁令生效前被傳媒追問，才走去徵詢法律意見，所以才會出現後來的「轉軚」事件。或許，當一個基金已Run了20年，被動地跟著恒指加倉減倉換倉，也會變得麻木到覺得世事也與自己無關。

此時此刻，禁令已經生效了，在「厲害了，我的國」的北水護盤下，受制裁股的美資沽盤，已被北水接得七七八八，相信遲些針對小米的禁令生效後，情況亦一樣。逼美國人賤價沽貨，不少分析都認為被點名的股份未見受累，美資股東卻先受其害，嘲笑侵侵出招不當。若果從盈虧來看，確實如此，但行政命令的目的，卻不是著眼於股價，而是在於未來融資。這些企業將來若有資金需要，任何配股等的融資行動，美資既不會協調亦不會參與，限制他們的融資渠道，從這角度看，也未必能說不成功。當然，未傷敵先傷己，逼被制裁股份的美資股東出貨，限制美資行從事與相關股份的交易，此時此刻，怎看也是一套「七傷拳」。

讀到這裡，大家可能會問，為甚麼要在農曆新年前，突然說起這條已生效近一個月的行政命令？沒有別的，只是剛剛看到上任已半個月的拜登，竟然計劃簽署一條與中國利益對立的行政命令，要求檢視美國在抗疫、高科技等關鍵供應鏈上，不要過份依賴中國在內的競爭對手，與其China Joe的形象不合，從而聯想起13959這條困擾大家已一段時候的命令。拜登的行政命令一條接一條地推翻侵侵的施政，但與金融領域相關的，暫時仍無暇兼顧。解除13959，是不少美資行家的共同期望，但放在拜登眼前的，似乎有更多更值得優先處理的議題。何時減辣，只能在新一年繼續無止境的等待。

羅仕揚