順豐控股於深交所發公告稱，擬披露重大事項，申請2月5日開市起臨時停牌，待公司通過指定媒體披露相關公告後復牌。

嘉里物流則稱，停牌待發內幕消息公告。

彭博社引述消息指，順豐控股正在考慮入股嘉里物流，收購嘉里物流的少數股權，此外，嘉里物流還考慮將一些資產出售給母公司，不過，潛在交易的細節仍在討論中，且交易結構可能會改變，而投資考慮不一定帶來交易。

彭博社向順豐控股和嘉里物流查詢，其代表均沒有立即回覆置評請求。記者在正常工作時間以外致電嘉里集團和嘉里建設在香港的辦事處，無人應答。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

快手在港首掛 A股相關概念股揚 萬潤科技漲停

恒指今早高開191點 快手升193.9%

貝康醫療IPO上限定價 超購402倍 一手中籤率10%

港股ADR升107點 快手上市

永利澳門：轉盈為虧蝕1.44億美元

阿里：50億美元優先無抵押債券定價

長建、電能收購加拿大風電項目 長江集團：期望投資更多可再生能源

道指升332點連升4日 標指、納指齊創新高 GameStop跌41%

張兆聰：資金增持舊經濟 短炒留意濠賭股

劉思明：醫藥股走勢迥異 康哲調整可吸