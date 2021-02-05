快手（1024）在港首掛，連帶A股相關概念股走高，萬潤科技(002654.SZ)開報3.46元人民幣（下同），現時已漲停，報3.48元；引力傳媒(603598.SH)升1.59%，報12.18元；中文在線(300364.SZ)報7.73元，升1.18%；；首都在線(300846.SZ)升0.96%，報28.4元；藍色光標(300058.SZ)漲3.74%，報6.37元。

9:27AM

滬深三大指數高開 人行開展1000億人幣逆回購

內地股市向上，三大指數高開。滬指開報3509點，高開7點或0.22%；深證成指開報15167點，高開61點或0.41%；創板指開報3224點，高開24點或0.76%。

人行今日開展1000億元人民幣（下同）14天期逆回購操作，因今日有1000億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

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