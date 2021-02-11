恒指今早高開191點 快手升193.9%
文章日期：2021年2月5日 09:29
恒指今早高開191點或0.66%，報29305點，重上10天線(29154.99點)，成交金額143億元；國指今早高開37點或0.33%，報11600點。恒生科技指數開市報9935點，升0.38%。
藍籌23隻升，17隻下跌，12隻無升跌。友邦（1299）升2.3%，報100.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻65點；長建（1038）跌1.55%，報41.3元，是跌幅最大的藍籌。
阿里巴巴（9988）跌0.92%，報259.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。阿里巴巴公布，50億美元優先無抵押債券定價。路透：螞蟻擬剝離消費信貸數據業務 有望2年內上市。
電訊盈科（0008）公布業績。開市4.44元，升0.68%。
快手（1024）上市，定價115元，開市報338元，升193.9%。健倍苗苗（2161）上市，定價1.2元，開市報1.48元，升23.3%。
永利澳門（1128）第四季轉盈為虧，不過，經調整後物業EBITDA按年跌93%。開市報12.78元，升1.11%。
長建（1038）電能（0006）收購加拿大風電項目。長建開市報41.3元，跌1.55%；電能實業開市報41.8元，無升跌。
先施（0244）賣盤生枝節，馬景煊反口拒向公司贈2.6億元。開市報0.335元，無升跌。
中芯（0981）上季多賺2倍，料今年成熟產能滿載。開市報27元，跌1.1%。
中海外（0688）上月賣樓收入增33% 雅居樂1月賣樓金額增逾倍。開市報17.62元，跌0.23%。
新城悅（1755）發盈喜 料去年淨利潤增至少50%。開市報19.8元，升3.66%。
中海油（0883）料今年淨產量最多增5.1%。開市報8.61元，升1.89%。
香港電訊（6823）去年多賺2% 派末期息40.97仙。開市報10.44元，升0.57%。
百勝中國（9987）首季銷售受壓 將加強促銷活動。開市報437元，跌0.22%。
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