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港股ADR升107點 快手上市

文章日期：2021年2月5日 08:53

美股破頂向上，港股ADR升107點或0.37%，報29221點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.55%，折合報739.54元；阿里巴巴（9988）跌1.33%，折合報258.71元；小米（1810）跌0.27%，折合報27.48元；美團（3690）跌0.68%，折合報398.26元；匯控（0005）升1.96%，折合報41.8元；建行（0939）跌0.35%，折合報5.85元。

美期變動不大，道期跌0.003%，標期跌0.019%，納期跌0.03%。日股現升1.06%，韓股現升1.17%，澳股現升0.85%。

北水下周二暫停。

今日焦點股份可留意：

電訊盈科（0008）公布業績。

快手（1024）上市，定價115元；健倍苗苗（2161）上市，定價1.2元。

永利澳門（1128）第四季轉盈為虧，不過，經調整後物業EBITDA按年跌93%。

阿里巴巴（9988）公布，50億美元優先無抵押債券定價。路透：螞蟻擬剝離消費信貸數據業務 有望2年內上市。

長建（1038）電能（0006）收購加拿大風電項目。

先施（0244）賣盤生枝節，馬景煊反口拒向公司贈2.6億元。

中芯（0981）上季多賺2倍，料今年成熟產能滿載。

中海外（0688）上月賣樓收入增33% 雅居樂1月賣樓金額增逾倍。

新城悅（1755）發盈喜 料去年淨利潤增至少50%。

中海油（0883）料今年淨產量最多增5.1%。

香港電訊（6823）去年多賺2% 派末期息40.97仙。

百勝中國（9987）首季銷售受壓 將加強促銷活動。

 

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