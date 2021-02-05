其中，永利皇宮的經營收益為2.215億美元，較2019年第四季的5.900億美元減少62.5%。2020年第四季永利皇宮經調整後的物業EBITDA為2,870萬美元，而2019年第四季經調整後的物業EBITDA為1.776億美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為1.97%，低於2.7%至3.0%的物業預期範圍，亦低於2019年第四季錄得的3.07%。中場業務的賭枱贏額百分比為21.6%，低於2019年第四季錄得的25.2%。

永利澳門經營收益為1.819億美元，較2019年第四季的5.254億美元減少65.4%。2020年第四季永利澳門經調整後的物業EBITDA為1,070萬美元，而2019年第四季經調整後的物業EBITDA為1.701億美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.10%，高於2.7%至3.0%的物業預期範圍，低於2019年第四季錄得的3.27%。中場業務的賭枱贏額百分比為17.9%，低於2019年第四季錄得的20.3%。

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