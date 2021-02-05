15億美元的於2031年到期的利率為2.125%的債券發行價格為99.839%；10億美元的於2041年到期的利率為2.700%的債券發行價格為99.265%（「可持續債券」）；15億美元的於2051年到期的利率為3.150%的債券發行價格為99.981%；及10億美元的於2061年到期的利率為3.250%的債券發行價格為99.978%。

公司指，集資淨額用於一般公司用途，包括運營資本用途、償還境外債務及對互補性業務的潛在收購或投資，並計劃依照與本次發行相關的初步公開說明書補充文件以及屆時可獲取的最終公開說明書補充文件所描述的可持續金融框架，將可持續債券出售所得募集資金淨額全部或部分用於為其新增或現有的一個或多個合資格項目提供融資或再融資。合資格項目包括例如綠色建築、能源效率、新冠肺炎危機應對、可再生能源及循環經濟和設計等領域的項目。

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