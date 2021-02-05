收購總代價包括，基本收購代價約3.2億元(約5330萬加元)、交易費用及於交易完成時向賣家支付之若干調整金額，與及承擔項目之第三方債務代價。Okanagan Wind年期至2057年之供電合同可提供長期穩定收入，加上AAA公用事業評級，是次收購之總代價與加拿大可再生能源市場之同類交易相若。

Okanagan Wind位於加拿大英屬哥倫比亞省之Okanagan地區，包括Pennask Wind Farm及Shinish Creek Wind Farm兩個風電場。

Okanagan Wind生產的所有電力按長期供電合同售予British Columbia Hydro & Power Authority，合同年期尚餘37年。

長建/電能於澳洲、歐洲大陸、中國及英國具備豐富之可再生能源投資經驗。Okanagan Wind是長建/電能於加拿大首個可再生能源項目，將進一步擴充長建/電能之環球可再生能源組合。

長江集團表示，期望繼續在加拿大及世界各地進行更多可再生能源業務投資。

《財經專欄》收費內容 免費試閲

【機會難逢】每日免費盡覧《明報》報章專欄作家精闢分析 — 政治局勢、投資理財、社會時事，詳盡資訊盡在《明報電子報》。

立即登記：https://link.mingpao.com/67055.htm

截止登記日期為2月17日；免費試閲期至3月15日

其他報道

道指升332點連升4日 標指、納指齊創新高 GameStop跌41%

張兆聰：資金增持舊經濟 短炒留意濠賭股

劉思明：醫藥股走勢迥異 康哲調整可吸