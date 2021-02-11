業績期公司季績向好，加上美國就業市場逐步復蘇，美股道指、標指連升4日，而標指、納指更創即市及收市新高。GameStop暴跌，收市跌41.7%，延長時段再跌6%，使用Reddit論壇交流股票觀點的 散戶轉而推高生物技術板塊，Anavex Life Sciences、Cassava Sciences 等上漲。