道指升332點連升4日 標指、納指齊創新高 GameStop跌41%
文章日期：2021年2月5日 08:06
業績期公司季績向好，加上美國就業市場逐步復蘇，美股道指、標指連升4日，而標指、納指更創即市及收市新高。GameStop暴跌，收市跌41.7%，延長時段再跌6%，使用Reddit論壇交流股票觀點的 散戶轉而推高生物技術板塊，Anavex Life Sciences、Cassava Sciences 等上漲。
道指高開14點，高位曾升342點，低位曾升14點，收市連升4日累計升1073.24點。標指高見3872.42點，創上市新高，收市價計亦創新高，連升4日，累計升157.5點。納指高見13778.419點，創上市新高，收市價計亦創新高。
道瓊斯工業平均指數收漲332點，升幅1.09%，報31055點。標普500指數收漲41點，升幅1.09%，報3871點。納斯達克綜合指數收漲167點，或1.23%，報13777點。
Visa升3.92%，報209.25美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻25點，而聯合健康保險，跌2.54%，報329.32元，拖低道指56點。
科技股方面，蘋果收市報137.39元，升2.57%，谷歌母公司Alphabet收市報2053.63元，跌0.25%，亞馬遜收市報3331元，升0.55%，Facebook收市報266.49元，跌0.06%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.56%，報409點。德國DAX指數收漲0.91%，報14060點；法國CAC 40指數漲0.82%，報5608點；英國富時100指數收跌0.07%，報6503點。
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