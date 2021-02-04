先施賣盤生枝節 馬景煊反口拒向公司贈2.6億元
文章日期：2021年2月4日 23:23
百貨股先施（0244）去年宣告賣盤予內地企業偉祿集團（1196），交易突生枝節。原大股東、公司主席及行政總裁馬景煊及非執行董事陳文衛，去年10月29日定立不可撤回契據，宣稱向集團送贈其售股後所獲逾2.6億元款項，但先施今日公布，收到馬景煊等人通知，指有關契據是「受不當影響、威逼及無獨立法律代表下簽訂」，並且為遜值的交易，要求即時取消契據。先施稱，董事會與馬、陳兩人持不同意見，因此不承認契據遭取消，亦不認為會影響偉祿提出的收購要約。
翻查此前公告，馬景煊等人與先施管理層討論後簽立契據，以先施作為受益人，當偉祿完成收購要約，馬景煊等人收取款項淨額逾2.6億元後，將送贈予先施以幫助公司恢復財務穩健，並豁免先施欠款。但是事隔3個多月後，馬景煊等人即認為有關契據受不當影響、威逼及無獨立法律代表下簽訂，因此反悔。
根據先施最後一次披露，偉祿目前持股約50.42%，馬景煊家族旗下先施人壽等一系公司及成員，則繼續在先施持股21.94%。偉祿、Win Dynamic及先施之間，並無他相關諒解、協議或安排。先施將於今早將股份恢復交易。