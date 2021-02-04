《路透社》周三報道指，螞蟻重組計劃或可緩解阿里巴巴（9988）創辦人馬雲面對的的監管困境，兩位消息人士指，螞蟻龐大的信用資料和評級業務將成立另一獨立公司，亦將受到監管。一名知情人士指，螞蟻的金融控股公司將在整頓後獲人行發牌。

報道指出，人行行長易綱日前表示，只要螞蟻遵循正常的法律程序解決問題，最終上市計劃就會有結果。去年11月螞蟻集團上市觸礁後，馬雲已從公眾的視線消失3個月。今次重整計劃中，螞蟻將面對更嚴格監管，令其市值與金融機構一致，遠低於原先構思的金融科技公司估值。

消息人士透露，重整後的金融控股公司將包括螞蟻處理支付及提供技術的業務，例如區塊鏈、外賣等，亦會包括螞蟻對其他公司的股權投資。他又指，螞蟻旗下業務，尤其是利潤豐厚的業務，必需受嚴格監管，防止丟失個人信息及避免系統財務風險，監管機構認為螞蟻業務仍可做得更大更強。

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