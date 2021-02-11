金發局：SPAC上市在美掀熱潮 值得謹慎研究
文章日期：2021年2月4日 20:55
金發局行政總監區景麟今日發網誌，稱近期研究全球資本市場發展時留意到，特殊目的收購公司（SPAC）去年於美國市場掀起上市熱潮，全年共集資820億美元（約為6396億港元），為2019年所創下的高位6倍。他指出，SPAC上市的快速增長本身或存在一定風險，但鑑於SPAC上市模式日益盛行，金發局認為有關議題值得謹慎研究。
當局亦再度提及企業同股不同權（CWVR）。區景麟形容，接納CWVR是「較現代化的企業管治做法」，又指為鞏固香港在全球集資市場中的領導地位及競爭力，絕不會固步自封。他表示，樂見政府、監管機構和市場人士皆積極進取，透過不同方式參與優化監管制度，即使去年港交所諮詢最後未能通過建議，但依然高興見到該所可就CWVR大中華發行人提供豁免安排。
此外，區景麟表示，ESG（環境、社會及管治）一直為金發局高度關注的議題，當局於2018年的專題報告中羅列的大部分政策建議，現時均已獲政府和監管機構採納。他表示，現時正積極研究ESG人才、金融科技人才的供應議題，以及房地產投資信託基金（REITs）市場、資產管理及財富管理行業的進一步發展，當局深切關注此類議題，並希望可盡早公布工作成果。
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