當局亦再度提及企業同股不同權（CWVR）。區景麟形容，接納CWVR是「較現代化的企業管治做法」，又指為鞏固香港在全球集資市場中的領導地位及競爭力，絕不會固步自封。他表示，樂見政府、監管機構和市場人士皆積極進取，透過不同方式參與優化監管制度，即使去年港交所諮詢最後未能通過建議，但依然高興見到該所可就CWVR大中華發行人提供豁免安排。

此外，區景麟表示，ESG（環境、社會及管治）一直為金發局高度關注的議題，當局於2018年的專題報告中羅列的大部分政策建議，現時均已獲政府和監管機構採納。他表示，現時正積極研究ESG人才、金融科技人才的供應議題，以及房地產投資信託基金（REITs）市場、資產管理及財富管理行業的進一步發展，當局深切關注此類議題，並希望可盡早公布工作成果。

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