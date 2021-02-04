快手招股｜快手暗盤收升1.9倍 專家：不宜現時追貨
文章日期：2021年2月4日 20:46
快手（1024）今夜於暗盤遭瘋狂炒作，於炒風最勁的富途暗盤，開盤一度出現421元的「時空穿越價」，直接穿越到快手市值等於京東（9618）與小米（1810）總和的時空。現時各暗盤均已收盤，快手於富途收報336.6元，升1.9倍，每手帳賺約2.2萬元。於耀才快手升幅相若，收報335.6元，每手帳賺2.2萬元。
早前輝立暗盤一度停止交易，並連帶影響採用其系統的致富等券商。坊間有傳是成交量過大而影響服務。本報向輝立查詢，但未有回應。但現時再察看，輝立已重新顯示交易報價，於該暗盤快手收報310.6元，升1.7倍。每手帳賺約1.96萬元。
京華山一證券研究部主管彭偉新認為，現時快手估值極貴，已不能用基本因素分析，若無貨而現價追入「將會捱得好辛苦」，但有貨就可繼續揸住再尋頂。他表示，快手最大憧憬是可納入港股通，料多數人均是希望即使現在高追，「北水」也能再推高股價。惟他指出，300元已極貴，即使許多基金原本都有意吸納快手，但現價過高，料也非基金入場時機，價格未必有承接。
中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則認為，就快手估值而言250元已「去到好盡」，300元價位則是「離曬大譜」。他同樣認為，除非僅是為入場短炒，若計劃長揸，無貨不宜現價追。他表示，除港股通外，快手未來仍有獲納入科指、MSCI指數等憧憬，但可待部分憧憬實現後，股價回落後再入貨。他建議，若明日再見320元以上價位，建議有貨則先行獲利。
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