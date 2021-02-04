早前輝立暗盤一度停止交易，並連帶影響採用其系統的致富等券商。坊間有傳是成交量過大而影響服務。本報向輝立查詢，但未有回應。但現時再察看，輝立已重新顯示交易報價，於該暗盤快手收報310.6元，升1.7倍。每手帳賺約1.96萬元。

京華山一證券研究部主管彭偉新認為，現時快手估值極貴，已不能用基本因素分析，若無貨而現價追入「將會捱得好辛苦」，但有貨就可繼續揸住再尋頂。他表示，快手最大憧憬是可納入港股通，料多數人均是希望即使現在高追，「北水」也能再推高股價。惟他指出，300元已極貴，即使許多基金原本都有意吸納快手，但現價過高，料也非基金入場時機，價格未必有承接。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則認為，就快手估值而言250元已「去到好盡」，300元價位則是「離曬大譜」。他同樣認為，除非僅是為入場短炒，若計劃長揸，無貨不宜現價追。他表示，除港股通外，快手未來仍有獲納入科指、MSCI指數等憧憬，但可待部分憧憬實現後，股價回落後再入貨。他建議，若明日再見320元以上價位，建議有貨則先行獲利。

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