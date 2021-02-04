集團同時發布今年首季的指引，季度收入料按季增加7至9%，毛利率介乎17%至19%之間，即與去季相若。

中芯國際首席財務官高永崗表示，展望今年，因被美國政府列入實體清單，集團在採購美國相關産品或技術時受到限制，給集團全年業績預期帶來了不確定風險。集團給出的全年預期，是基於運營連續性不受影響這個假定前提。出口許可申請必須根據流程走，需要時間，也有一定的不確定性。基於此，集團預計全年收入目標爲中至高個位數成長，上半年收入目標約21億美元；全年毛利率目標爲10至20%的中部。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松表示，目前晶圓代工行業産能緊張，特別是對成熟制程的需求依然強勁，預計集團成熟産能將持續滿載。爲了滿足客戶需求，集團預計今年資本開支爲 43 億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產。

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