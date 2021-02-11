他又指出，現時虛銀開戶主要以個人戶口為主，但亦見有虛銀開始向企業，尤其中小企服務提供服務，只是開始時產品有待增加。至於淨息差受壓時，虛銀會否面對較大營運壓力及競爭方面，他認為，現時的環境反而有利客戶接受網上開戶。金管局希望，虛銀市場能夠平穩發時，多於井噴式發展。

此外，阮國恒稱，現時銀行業界有逾90%已經可以做到遙距開戶，金管局因應配合非面對面開戶，擬修訂銀行營運守則，增加業界與客人處理非面對面的開戶之彈性，而非視之為高風險戶。至於是否讓內地客人跨境遙距開戶，他強調，這涉及兩地監管機構溝通，現時仍以本地遙距開戶，處理方面會較容易。

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