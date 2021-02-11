金管局：虛銀累計開戶42萬 存款達150億
文章日期：2021年2月4日 19:03
虛擬銀行面世一段時間，金融管理局副總裁阮國恒指出，直到2020年底，虛銀累計開戶已達54萬戶。至今虛銀已有存款達150億元，但是因為業務剛起步，因此貸款才只有10億元。該局會檢討虛銀的營運，現階段亦有收過有機構表示有興趣在港開設虛銀，但是他指出，會向有興趣來港開虛銀者更新該局的檢討情況，現階段未到新增發牌的階段。
他又指出，現時虛銀開戶主要以個人戶口為主，但亦見有虛銀開始向企業，尤其中小企服務提供服務，只是開始時產品有待增加。至於淨息差受壓時，虛銀會否面對較大營運壓力及競爭方面，他認為，現時的環境反而有利客戶接受網上開戶。金管局希望，虛銀市場能夠平穩發時，多於井噴式發展。
此外，阮國恒稱，現時銀行業界有逾90%已經可以做到遙距開戶，金管局因應配合非面對面開戶，擬修訂銀行營運守則，增加業界與客人處理非面對面的開戶之彈性，而非視之為高風險戶。至於是否讓內地客人跨境遙距開戶，他強調，這涉及兩地監管機構溝通，現時仍以本地遙距開戶，處理方面會較容易。
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