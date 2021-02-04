他指出，銀行業面向企業的還息不還本，由推出至去年尾共有5.8萬名客人使用，涉款7400億元; 個人部份的個案有2.8萬户，涉款440億元；百份百融資擔保則有2.8萬户，審批涉款400億元。另逆周期資本缓衝釋放1萬億元貸款流入市場。

至於2020年銀行業經營方面，存款及貸款分別增長5.4%及1.2%，他指，存款增加與去年10月分大型集資活動有關。另銀行業界因為在淨息差方面面對壓力，因此稅前盈利按年下跌29.4%，他不記得這是否近年最差的紀錄，但是印象中仍有更差的情況。在信貸質素方面，到2020年9月特定分類貸款比率為0.84%、連同內地相關貸款的特定比率為0.96%，相比其他國際金融中心如倫敦、紐約等不同市場，有關比率超過1%甚至2%以上，阮國恒認為，情況並非太差，但是他們會密切監察情況，至於派息與否，該局建議業界確保在考慮保留資本應對情況時，審慎處理。

隨著去年下半年壞賬情況比上半年為佳，該局助理總裁（銀行監理）陳景宏期望，今年業界情況再好些。

另對於有前立法會議員戶口被凍結情況，阮國恒稱，他們不會處理政治問題，但是銀行業界會因應執法因素協助調查，就算去到紐約及倫敦，去到全世界都會就執法問題作出相應處理，香港並非特別的情況。業界最重要是專業地作出處理。銀行公會因應利用英國國民（海外）護照（BNO）開戶作出常見問題更新，他指出，這是應港府政策行事，金管局會要求業界處理客戶開戶時，要提供有效身份證明文件。因應預付卡就實名制展開諮詢，他認為，這有利銀行風險管理，值得支持。

關於與內地市場的配合及發展方面，阮國恒表示，正就跨境理財通方面作出準備。因應內地推出數碼人民幣，金管局較早前已做過一次細範圍測試，將來在面對港人北上、或內地遊客南下，涉及轉賬及消費，他們亦會積極配合測試，做好連接。

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