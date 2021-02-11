公司是次引入多達16名基石投資者，包括景順、清池資本、博裕資本、新加坡主權基金GIC、加皇環球資產管理、Columbia Funds、Janus Henderson Funds、Rock Springs Capital 、Worldwide Healthcare Trust PLC、禮來亞洲（LAV Amber Limited）、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments、Sage Partners 、南方基金管理有限公司及E Fund。共計投資1.24億美元，假設上限定價，不計超額配股權，基投認購部分將佔發售股份47%。

諾輝健康主營結直腸癌早篩，旗下有兩款直腸癌篩查產品，分別為「常衛清」及「噗噗管」，其中「常衛清」為公司核心產品，為內地首個且唯一獲國家藥監局（NMPA）批准的分子癌症篩查測試，針對客戶群為約1.2億人的內地結直腸癌高危人群，售價約2000元；「噗噗管」針對客戶群則為約6.3億人的內地針對建議接受結直腸癌篩查的人群，售價約100元。

公司管理層今日於記者會上直言，「常衛清未來5年內不會有競爭對手」。首席財務官及聯席公司秘書高煜解釋，公司早年是通過NMPA創新醫械綠色通道的加速情況下獲得批文，由研發到註冊也耗時數年。他指出，暫時未見到任何玩家開始前瞻性註冊臨床試驗，即使有企業開始註冊，後來企業在無綠色通道的情況下，料也至少需要4至5年才能獲得同類批文，因此未來一定時間內不會有競爭對手。

內地腸癌篩查產品還有康立明旗下的「長安心」、晉百慧生物旗下的「睿腸太」等。被問及此類已獲批藥品是否構成競爭，董事會主席兼首席科學官陳一友解釋，公司產品主要針對的是無風險人群，其他現有產品則多針對有症狀人群；此外公司產品可獨立使用，其他現有產品多用於輔助診斷，需與腸鏡一同使用，因此並不可比。

首席執行官朱葉青表示，公司近期商業化發展重點將為醫院、醫生及體檢中心渠道，待成熟後，將發展其他渠道。他指出，現時公司於醫院內的團隊有約800人，現時正與230家內地體檢中心進行合作，希望未來3至5年內可拓展至1000家。產能方面，高煜則表示，公司現時於杭州、北京的檢測中心可提供150萬次的檢測量，再加上廣州的50萬次檢測產能，未來1至2年內的產能都重組，長期而言將會再逐步擴大實驗室。

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