期內，收入按年跌2%至323.89億元，香港電訊董事總經理許漢卿表示，主要受惠在家工作對固網居寬頻服務的需求帶動。流動通訊服務收入按年跌8%至77.57億元，因流動通訊漫遊收益急劇下滑。

去年EBITDA按年跌2%至125.27億元，許漢卿表示，主要受漫遊收益大跌所致，基於漫遊所佔的毛利率更為高，令EBITDA跌幅更為顯著。許漢卿表示，EBITDA仍維持於約39%的正面水平。

許漢卿表示，去年全年的5G上客量達26.4萬戶，於今年過去一個月的5G上客量已達32.9萬戶，單月上升6.5萬戶。許漢卿預計，5G上客的需求持續強勁，未來更會推出獨家的5G創新服務。

許漢卿提及，5G iphone的推出，令5G月費上客量加快，本地5G月費每名客戶平均消費額（ARPU）由181升至184元。許漢卿更指，第三及第四季內的旅遊氣泡取消，令漫遊收入跌幅擴大，由上半年的收入比例達8%跌至下半年的3%。

許漢卿預計，市場前景仍然不明朗，5G手機產品銷售會帶動短期及中期收入增加，而政府的5G推進計劃，及商場加建5G服務，會大大增加長期的收入。

香港電訊收報10.38元，全日升0.2%，成交額達3.2億元。

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