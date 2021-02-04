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中海外上月賣樓收入增33% 雅居樂1月賣樓金額增逾倍

文章日期：2021年2月4日 18:26

內房股中海外（0688）今年1月份合約物業銷售額約270.18億元人民幣（下同），相應的已售樓面面積約為141.67萬平方米，分別按年增加33.3%及28.4%。2020年1月份中海外在長春、北京和蘇州收購了三幅地塊，應佔樓面共71.83萬平方米，應付土地金為51.96億元。

中海外宏洋（0081）在1月份合約銷售額52.79億元及合約銷售面積36.84萬平方米，分別按年增加86.9%及35.1%。截至2021年1月底，中海外宏洋累計認購未簽約額10.66億元及認購未簽約面積7.77萬平方米。

中海外宏洋在1月份於安徽、江西、浙江和江蘇新增項目8個，總權益發展面積192.53萬平方米，需支付地價51.89億元。

雅居樂（3383）2021年1月預售金額為110.3億元，較2020年1月份的50.2億元按年增加1.19倍﹔對應建築面積為73萬平方米，按年增1.43倍﹔平均價為每平方米15,115元，按年跌9%。

雅居樂今日跌1%，收報9.92元。

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