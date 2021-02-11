報道指出，在Keith Gill的鼓勵下，成千上萬的小股民曾將GME推高至每股483美元，使他的賬面收入大增，他上周於Reddit WallStreetBets發布的一張圖片顯示，其GME股票價值高達4800萬美元。他的前任僱主MassMutual已向麻省證券監管機構指出，不知道他在社交媒體、網上討論區及YouTube花了一年多時間，發表有關GME的資訊，如果得知將要求他停止行為或解僱他。

MassMutual又指，已知會監管機構，Keith Gill在1月21日通知公司事件，但直到1月28日，即GME股價大升的一周，他仍是公司及其證券投資諮詢機構MML的僱員，監管機構正調查Keith Gill或MassMutual是否違反任何規定。

麻薩諸塞州州務卿William Galvin指出，持牌專業人士有「義務」將外界活動通知僱主，Galvin辦公室周五已致信MassMutual總顧問，查詢Keith Gill的就業狀況，以及是否意識到他在外界推廣GME。MassMutual發言人指，Keith Gill不再公司僱員，拒絕進一步評論事件。

Keith Gill自1月22日以來已再無更新其Youtube頻道，但繼續有在Reddit WallStreetBets發言，亦未有回應相關查詢，只回應《華爾街日報》的查詢。

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