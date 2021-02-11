紐約時報：監管機構正調查GME挾淡倉領軍人物Keith Gill
文章日期：2021年2月4日 18:15
據《紐約時報》報道，Keith Gill是最初在Youtube頻道「Roaring Kitty」推動買入GameStop（GME）的領軍人物，更成為網上「民間英雄」，一名位於美國麻省的監管人士希望了解他作為註冊證券經紀人的日常工作，以及上一份工作，在波士頓一間保險公司擔任財務健康教育總監的情況。
報道指出，在Keith Gill的鼓勵下，成千上萬的小股民曾將GME推高至每股483美元，使他的賬面收入大增，他上周於Reddit WallStreetBets發布的一張圖片顯示，其GME股票價值高達4800萬美元。他的前任僱主MassMutual已向麻省證券監管機構指出，不知道他在社交媒體、網上討論區及YouTube花了一年多時間，發表有關GME的資訊，如果得知將要求他停止行為或解僱他。
MassMutual又指，已知會監管機構，Keith Gill在1月21日通知公司事件，但直到1月28日，即GME股價大升的一周，他仍是公司及其證券投資諮詢機構MML的僱員，監管機構正調查Keith Gill或MassMutual是否違反任何規定。
麻薩諸塞州州務卿William Galvin指出，持牌專業人士有「義務」將外界活動通知僱主，Galvin辦公室周五已致信MassMutual總顧問，查詢Keith Gill的就業狀況，以及是否意識到他在外界推廣GME。MassMutual發言人指，Keith Gill不再公司僱員，拒絕進一步評論事件。
Keith Gill自1月22日以來已再無更新其Youtube頻道，但繼續有在Reddit WallStreetBets發言，亦未有回應相關查詢，只回應《華爾街日報》的查詢。
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