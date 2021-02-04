置富產業信託去年收入減少5.9%至18.438億元，物業收入淨額按年跌7.1%至13.761億元。置富產業信託執行董事兼行政總裁趙宇在電話會議表示，信託收益減少主要由於續租租金調升率錄得負增長、停車場收入減少及為租戶提供租金優惠所致。去年出租率為95.8%。租戶續租率84%。

她指，租金調整幅度較大的租戶行業集中在疫情期間受影響的教育、食肆等，但個別行業如家居、超市、健康相關的行業仍有好的銷售表現，故這些商戶都有租金調升空間，未來亦會引入更多在疫情期間較受消費者重視的健康、社區、具本土文化、生活風格品牌、商品價錢較商宜及具吸引力的商戶。

對於信託於中期曾將分派比率由2019年上半年的100%調低至90%，趙宇指，在2020年全年派息比率已回升至95%，中期將派息比率下調主要是信託欲因應疫情保留資金，增加財務靈活性，未來仍會再視乎情況，再決定派息比率。

趙宇又提到，在2021年計劃為+WOO嘉湖商場二期進行資產增值，並已為該項目預留一筆 3 億港元的資本開支，料需時2-3年，投資回報率料可達10%。

同時，信託亦計劃為一筆33億元的貸款進行再融資，認為目前低息環境有利公司融資成本。去年信託的融資成本亦按年下跌7.9%至2.458億元，年度的實際借貸成本為2.8%，按年跌0.32個百分點。

記者：方楚茵

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