今年淨產量目標當中，中國約佔68%，海外佔32%。今年集團計劃鑽探217口勘探井，採集三維地震數據約1.7萬平方公里。

今年資本支出預算總額約為900億至1000億元人民幣，其中勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約17%、61%、20%和2%。

中海油指，全年預計將有19個新項目投產，主要包括中國海域的陵水17-2氣田群開發、陸豐油田群區域開發、曹妃甸6-4油田以及英國的Buzzard油田二期和巴西的Mero油田一期等。

未來，集團將繼續加大天然氣勘探力度，産量再上新台階，注重投資效率回報，鞏固成本競爭優勢，優化海外資產布局，同時積極踐行綠色低碳發展理念。

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