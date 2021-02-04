中海油料今年淨產量最多增5.1%
文章日期：2021年2月4日 17:15
中海油（0883）公布，今年淨產量目標為5.45億至5.55億桶油當量，即較2020年的5.28億桶油當量，增3.2%至5.1%。而2022年的目標為5.9億至6億桶油當量，2023年目標則為6.4億至6.5億桶油當量。
今年淨產量目標當中，中國約佔68%，海外佔32%。今年集團計劃鑽探217口勘探井，採集三維地震數據約1.7萬平方公里。
今年資本支出預算總額約為900億至1000億元人民幣，其中勘探、開發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約17%、61%、20%和2%。
中海油指，全年預計將有19個新項目投產，主要包括中國海域的陵水17-2氣田群開發、陸豐油田群區域開發、曹妃甸6-4油田以及英國的Buzzard油田二期和巴西的Mero油田一期等。
未來，集團將繼續加大天然氣勘探力度，産量再上新台階，注重投資效率回報，鞏固成本競爭優勢，優化海外資產布局，同時積極踐行綠色低碳發展理念。
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