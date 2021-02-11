通訊事務管理局辦公室助理總監(市場及競爭)賴婉珊表示，「鼓勵及早使用5G 技術資助計劃」的截止日期延長至5月31日，合資格企業可獲政府資助與使用5G技術直接相關實際開支的50%，上限為50萬元。目前已批出47個項目，資助金額近2,100萬元，現時批出的項目行業覆蓋紡織、建造業、物管、醫療保健等，鼓勵有興趣機構盡快提出申請。

3香港表示，己成功協助四個行業使用5G數碼轉型，包括為紡織及服裝業本地及海外的文華國際提供5G 4K視像會議方案，為承建商保華建業集團透過5G BIM混合實境，讓人員於工地現場檢視立體混合實境影像並作即時比較及分析。3香港再為位於天水圍的「+WOO」嘉湖商場，採用集團提供的5G 智慧機械人方案，以及再為舞蹈團採用5G 4K直播方案視像授課。

和記電訊收報1.24元，無升跌，全日成交額達208萬元。

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