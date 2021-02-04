期內，收入減少2.16%至323.89億元。由於市民居家抗疫，更增強對可靠及高速家居寬頻服務的需求，滿足其工作、學習及娛樂的需要，帶動電訊服務的收益2%至223.57億元。流動通訊服務收益減少8%至77.57億元，主要是由於流動通訊漫遊收益急劇下滑。

去年EBITDA總計下降2%至125.27億元，因為採取措施提高營運效率，包括將業務程序數碼化和優化線上到線下的營銷渠道，減緩跌幅。

截至12月底，後付客戶的ARPU184元，較去年6月底至181元增加，主要是受5G的ARPU提升帶動。

年內的流動通訊服務 EBITDA 下降至46.96 億元。然而，由於節省網絡開支及削減宣傳推廣支出，以致營運開支下降，邊際利潤維持穩定的61%。年內的流動通訊 EBITDA 總計由去年同期的50.68億元，下降6%至47.47億元。

香港電訊全日收報10.38元，升0.19%。

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