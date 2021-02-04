百勝中國：首季銷售受壓 將加強促銷活動
文章日期：2021年2月4日 16:41
百勝中國（9987）去年全年多賺10%至7.13億元（美元，下同）經調整淨利潤為6.15億元，按年跌16%，集團首席執行官屈翠容指出，今年首季有許多不明朗因素加上新冠肺炎疫情反覆，內地出現區域性爆發，有很多限制出行措施以及提倡「就地過年」，位於交通樞紐的門店的影響較大。
她續指，一般而言農曆新年的小城市銷售更好，但今年位於二、三線城市的肯德基銷售表現亦會受影響。集團經歷去年後，已有經驗應對，將做好兩手準備靈活處理情況。
百勝中國首席財務官楊家威預計，今年雞肉價格將會下跌，如果成本下跌，會透過促銷回饋客人。他又指，外賣增長很大，可減低疫惰帶來的影響，但未能完全抵消，未來會加快業務數碼化及自動化，今年目標開設1000間新店，資本開支預算為6億元。
屈翠容指出，由於一線城市去年起對經濟已有一定擔憂，消費更加審慎，加上樓價上升，對一二線城市居民消費亦有壓力，今年將會加大促銷。集團現有3億名會員，可針對性作市場推廣及分析，以及控制投資。楊家威強調，促銷可帶動客戶消費，將盡量平衡毛利表現。
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