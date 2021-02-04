她續指，一般而言農曆新年的小城市銷售更好，但今年位於二、三線城市的肯德基銷售表現亦會受影響。集團經歷去年後，已有經驗應對，將做好兩手準備靈活處理情況。

百勝中國首席財務官楊家威預計，今年雞肉價格將會下跌，如果成本下跌，會透過促銷回饋客人。他又指，外賣增長很大，可減低疫惰帶來的影響，但未能完全抵消，未來會加快業務數碼化及自動化，今年目標開設1000間新店，資本開支預算為6億元。

屈翠容指出，由於一線城市去年起對經濟已有一定擔憂，消費更加審慎，加上樓價上升，對一二線城市居民消費亦有壓力，今年將會加大促銷。集團現有3億名會員，可針對性作市場推廣及分析，以及控制投資。楊家威強調，促銷可帶動客戶消費，將盡量平衡毛利表現。

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