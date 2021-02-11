港股今日反覆下跌，跌穿10天線(29169點)，一度失守20天線(28972點)，惟29000點失而復得。恒指全日收市跌193點或0.66%，報29113點，成交金額2397億元，較上日增加8.48%；國指跌88點或0.76%，報11563點。恒生科技指數收報9897點，跌2.26%。