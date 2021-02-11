港股全日跌193點 29000點失而復得 科指挫2.3%
文章日期：2021年2月4日 16:20
港股今日反覆下跌，跌穿10天線(29169點)，一度失守20天線(28972點)，惟29000點失而復得。恒指全日收市跌193點或0.66%，報29113點，成交金額2397億元，較上日增加8.48%；國指跌88點或0.76%，報11563點。恒生科技指數收報9897點，跌2.26%。
藍籌19隻升，31隻下跌，2隻無升跌。平保（2318）升2.17%，收報91.75元，是升幅最大的藍籌，也是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點。小米（1810）跌4.84%，收報27.55元，是跌幅最大的藍籌；美團（3690）跌3.19%，收報401元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。
農曆新年臨近，港交所（0388）公布，2月9（年廿八）至17日（年初六）北水暫停交易，涉及5個交易日。港交所跌1.92%，收報511元。
「ATMX」個別發展，當中阿里巴巴（9988）升0.46%，收報262.2元；騰訊（0700）跌0.07%，收報735.5元。
中資券商見沽壓，招商證券（6099）跌4.82%，收報11.46元；中金（3908）跌4.51%，收報20.1元；中國銀河（6881）跌3.97%，收報4.59元。
昨日啟動汽車冬季標定測試的恒大汽車（0708）午後升幅擴大，全日漲13.27%，報52.5元。
微創醫療（0853）分拆出來的心通醫療（2160）首掛，全日收報18.82元，較招股價12.2元，高出54.26%，不計手續費，一手1000股賺6620元。微創醫療挫4.26%，全日收報52.85元。
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