快手招股｜快手暗盤一度見421元 暫升1.5倍每手賺2萬
文章日期：2021年2月4日 16:23
字節跳動勁敵、內地第二大短視頻平台快手（1024）明日將掛牌，現正進行暗盤交易。於各間暗盤，現時升最多約2倍。截至下午4時20分，於炒風最勁的富途暗盤，快手最高曾見421元，飈升2.6倍，每手狂賺3.06萬元。現暫報359元，升2.1倍。每手100股，每手帳賺2.44萬元。
同一時間於耀才暗盤，雖報價低於富途，但仍超過早前機構暗盤的250元成交價。耀才暗盤現暫報305元，升1.65倍，每手帳面賺1.9萬元。而輝立暗盤升幅最少，正報295元，升1.57倍，每手帳面賺1.8萬元。不同暗盤之間差距高達近64元。
快手成歷來最受追捧的新股之一，公司今早公布配售結果，上限定價115元，共獲約142萬人認購，破醫渡科技（2158）117萬人認購紀錄，成史上最多人認購新股，凍資1.28萬億。
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快手公開發售超購1203倍，國際配售超購高達38倍。一手中籤率4%，認購500手才可穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計逾6.4萬名，其中有225名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛約涉資5.2億元，每人僅獲分配14手。按耀才暗盤價計，每人帳賺約26.2萬元。
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