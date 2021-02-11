相關報道：快手「頂頭槌」最劣情況或需升近兩倍才「打和」

同一時間於耀才暗盤，雖報價低於富途，但仍超過早前機構暗盤的250元成交價。耀才暗盤現暫報305元，升1.65倍，每手帳面賺1.9萬元。而輝立暗盤升幅最少，正報295元，升1.57倍，每手帳面賺1.8萬元。不同暗盤之間差距高達近64元。

快手成歷來最受追捧的新股之一，公司今早公布配售結果，上限定價115元，共獲約142萬人認購，破醫渡科技（2158）117萬人認購紀錄，成史上最多人認購新股，凍資1.28萬億。

相關報道：快手一手中籤率4% 乙組頭才穩獲一手

快手公開發售超購1203倍，國際配售超購高達38倍。一手中籤率4%，認購500手才可穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計逾6.4萬名，其中有225名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛約涉資5.2億元，每人僅獲分配14手。按耀才暗盤價計，每人帳賺約26.2萬元。

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