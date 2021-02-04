陳心穎又表示，近年平保改革業務，為過去30年最複雜、最深入改革，包括銷售渠道、產品方面。今年平保會向代理逐步推廣改革，需要一年完成，預期今年的新業務價值會有正增加，至2022年完成改革推廣及市場環境改善，會見改革的效果。該行未來3年會保持約100萬名代理人數，但會提升代理的產能、質量和收入。

對於投資前景，平保首席投資執行官陳德賢表示，去年股票回報率優於債券，今年在低估值、高分紅的股票會較有投資機會，經濟穩固復蘇，它們會有估值收復，該行會捉緊波動機會投資。平保持有匯控（0005）8%，為匯控大股東，陳德賢表示按過往正常的派息水平，平保每年收到60億元股息，過去集團累計獲派133億元。匯控去年宣布考慮派發一次2020年度的股息，陳德緊表示對投資收益的幫助視乎匯控派息的節奏。

平保作為第二大股東的內房華夏幸福債務違約，總經理、聯席首席執行官謝永林表示，平保在華夏幸福的投資為540億元，是該行8萬億元資產組合的小部分。目前政府已作出多個措施積極進行施救，平安是華夏幸福債委會的聯席主席，會清楚任何安排，該行會跟據進程作出撥備，但強調並不等於出現損失。

市傳旗下在美上市的汽車之家（ATHM）會在香港第二上市，陳心穎未有正面回應，僅指去年4間在香港和美國上市的科技公司股價表現不錯，如有公司上市或第二上市會儘快通知。

平保去年新業價值差過預期，不過股價今日開市後有支持，曾經升逾4%，中午收報92.15元，上升2.62%。

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