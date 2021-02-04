為「華為小公主」註冊商標 華為：任正非公權私用 向員工道歉
文章日期：2021年2月4日 12:48
擁有哈佛學歷的「華為小公主」、華為創辦人任正非的細女姚安娜（本名姚思為）上月趁23歲生日官宣闖娛樂圈後，在2月3日內媒《TECH 星球》爆出，華為搶先註冊多個姚安娜相關商標，包括姚安娜的本名「姚思為」、藝名「姚安娜」等。報道更稱，任正非於華為內部「心聲社區」就搶註一事道歉，亦承認是「第一次公權私用」，向全體員工道歉，指會轉讓註冊予姚安娜工作室。
據《TECH 星球》，任正非在心聲社區內就搶註一事道歉，並解釋由華為代理姚安娜商標註冊的目的是避免被「惡意搶註」。他指，由於社會上有些公司或個人惡意搶註姚安娜商標，故不得為之。若自己不註冊，商標會被持續的惡意搶註，有許多不利的地方。
任正非指，根據中國商標法規定，大陸公民必須用公司名義或持有個體工商營業執照才可申請註冊商標，而姚安娜才剛畢業，還沒有註冊自己的公司。因此，任正非委託知識產權部代理註冊，其後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。
據報導，今次華為申請註冊的商標包括「姚思為」、「姚安娜」、姚安娜英文名字「YAO SIWEI」、「YAO ANNA」等商標，申請的商標分類包含30類方便食品、14類珠寶鐘錶、38類通訊服務等，目前商標狀態為註冊申請中，申請日期為2021年1月25日，亦即姚安娜官宣進入娛樂圈後十多日。
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